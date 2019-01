Parchetul General arata ca, pe 30 decembrie 2018, pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov a fost inregistrat un dosar in legatura cu decesul, in imprejurari necunoscute, a unui nou-nascut de sex feminin.

Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 30 decembrie, in jurul orelor 19:30, angajatii unei societati de sortare deseuri menajere, cu punctul de lucru in localitatea Dragomiresti Vale, au gasit pe banda de sortare cadavrul unui nou-nascut. Deseurile menajere intre care a fost gasit cadavrul au fost colectate in cursul zilei de 30 decembrie de pe raza Sectorului 1 din Capitala.

Pe corpul bebelusului au fost identificate leziuni produse prin lovire cu corpuri dure.

"Constatarile preliminare ale medicului legist sunt in sensul ca nou-nascutul provine dintr-o nastere la termen, care nu a fost asistata medical si prezinta leziuni traumatice complexe produse prin lovire cu/sau/si de corpuri si planuri dure. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, in vederea identificarii si prinderii autorului faptei. Avand in vedere aria mare, raza Sectorului 1 Bucuresti, unde ar fi putut fi abandonat nou-nascutul, in scopul stabilirii tuturor circumstantelor necesare solutionarii cauzei si al identificarii autoarei faptei, va solicitam sprijinul in mediatizarea cauzei. Pe aceasta cale, rugam cetatenii care cunosc detalii care ar putea sa conduca la identificarea familiei nou-nascutului sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie", se arata in mesajul postat de Parchetul General.