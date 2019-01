Montarea instalatiei de incalzire in pardoseala



Daca nu stii exact cum se face acest lucru, ai venit unde trebuie! Iata cum sa iti pui incalzire in pardoseala si nu uita, cheama un expert care sa te ajute!

Inainte de a incepe lucrarea trebuie sa ai peretii terminati cu tamplaria pusa la locul ei. Masoara suprafata camerelor pentru a sti de cat material ai nevoie. In acest punct se vor monta niste casete de distributie a agentului termic – acestea trebuie amplasate mai sus decat reteaua de conducte. Apoi se monteaza serpentinele – aceasta operatiune este destul de complicata pentru ca trebuie gandita de la inceputul proiectului; fiecare curbura, lungime si tip de teava trebuie sa fie exacte si facute dintr-o singura bucata. In penultima etapa se face proba instalatiei de incalzire prin pardoseala, se verifica eventuale scurgeri sau pierderi de presiune. In final, podeaua poate fi asezata si fixata peste acest sistem.

Daca am raspuns la intrebarea „cum montezi incalzirea in pardoseala?”, sa vedem si cum te poti bucura de ea pentru cat mai mult timp. In general, aceste sisteme sunt foarte rezistente si pot trai fara reparatii timp de decenii. Totusi, daca apare ceva, se poate identifica cu precizie cauza problemei si se intervine cu schimbarea doar a acelei piese care s-a defectat. Nu va trebui sa inlaturi toata podeaua pentru a face asta.

Alte beneficii ale unui sistem de incalzire in pardoseala. Se pot observa avantaje pentru sanatatea celor care locuiesc intr-o casa cu astfel de tehnologie. In primul rand, caldura venita de jos pune sangele in miscare, ceea ce face acest tip de incalzire potrivit pentru varstnici si hipotensivi.

Alege incalzirea prin pardoseala pentru a face economie la factura de utilitati. Chiar daca investitia initiala este mai mare, cu timpul o vei amortiza si te vei bucura de mai mult spatiu in casa si de mai multa sanatate. Sunt doua tipuri de astfel de sisteme, unul este bazat pe conducte de apa, celalalt pe rezistente electrice. Montarea unui astfel de sistem trebuie gandita in avans, incluzand locurile in care va fi amplasata mobila in fiecare camera, pentru a eficientiza consumul.

Caldura oferita din podea se degaja natural, de jos in sus, astfel incat toata suprafata camerei are aceeasi temperatura, spre deosebire de un calorifer clasic, care incalzeste cel mai mult in locul unde se afla montat. Poti monta un astfel de sistem indiferent de cat de veche sau noua este locuinta ta si indiferent de ce tip de podea folosesti. Pentru o eficienta maxima trebuie ca intreaga casa (sau apartamentul) sa fie izolata termic corespunzator.

Sper ca ti-am raspuns la cele mai multe intrebari, dar daca mai ai nelamuriri, nu ezita sa te adresezi unui specialist in astfel de solutii si asculta recomandarile facute de el!