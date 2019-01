"Amandoua propunerile sunt prima data facute, pentru ca nu au mai fost facute pentru aceste posturi, deoarece nu erau vacante. Suntem la prima propunere, atat pentru postul de la Ministerul Transporturilor, cat si pentru cel de la Dezvoltare Regionala, chiar daca Lia Olguta Vasilescu a mai fost propusa, initial, pentru Transporturi. Dar este alta propunere, este altceva. CCR spune ca presedintele poate sa refuze o numire ori de cate ori considera ca propunerea nu intruneste conditiile legale.

In Legea de organizare a Guvernului scrie cine poate fi ministru si cine nu, dar tot in decizia CCR se preia o alta formulare care spune ca seful statului poate sa refuze si ca nu se poate veni, nici intr-un caz, cu aceeasi propunere. In decizia CCR din 2008 se spune clar ca nu se poate veni cu aceeasi propunere daca a fost respinsa o data, pentru acelasi minister. Presedintele este in cadrul dispozitiilor constitutionale, nu i se poate reprosa nimic pentru aceste refuzuri", a declarat Zegrean pentru Mediafax, potrivit ziare.com.