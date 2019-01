In ultimii ani s-au facut remarcate modelele de carucioare 3 in 1 devenind in scurt timp destul de populare in randul parintilor. Daca vrei sa cunosti beneficiile pe care le ofera acestea in comparatie cu celelalte modele, iata mai jos o lista cuprinzatoare.

Ce trebuie sa stii despre carucioarele 3 in 1



Carucioarele 3 in 1 au incluse trei componente, asa cum se poate intelege si din denumirea lor, dupa cum urmeaza: caruciorul standard, landoul si scaunul auto. In comparatie cu modelele de carucioare 2 in 1, care contin doua module pe care le poti alege in functie de nevoile si de stilul de viata al familiei, carucioarele 3 in 1 ofera o solutie completa, fiind potrivite pentru parintii care au masina. Este important de retinut faptul ca utilizarea unui scaun auto pentru copii in autoturism este obligatorie si prevazuta de legislatia circulatiei rutiere. Bineinteles, inainte de a achizitiona un model de carucior 3 in 1, asigura-te ca modelul de scaun auto cu care vine la pachet se potriveste masinii tale. Sistemul de instalare trebuie sa fie compatibil cu autoturismul pe care il conduci.

Principalele beneficii pe care le aduce un carucior 3 in 1



Carucioarele 3 in 1 se dovedesc a fi o investitie buna pentru ca prezinta 3 module ce se adapteaza perfect la stilul de viata al unei familii moderne. Desi aceste modele pot parea mai scumpe decat celelalte prezente in comert, avantajele pe care le ofera sunt incontestabile. Daca vei face un calcul legat de cat ai cheltui daca ai cumpara separat cele trei piese, vei observa ca faci o alegere buna pentru ca tai de pe lista multe cheltuieli costisitoare.

Astfel de carucioare pentru copii nu usureaza doar viata nazdravanului tau, ci si pe a voastra, a parintilor. Modelul se adapteaza usor dupa nevoile bebelusului, asa ca va deveni o piesa indispensabila in viata voastra. O dovada clara care ii subliniaza caracterul versatil o vei putea aprecia in momentul in care cel mic va adormi in carucior. In loc sa il trezesti ca sa il muti in scaunul auto montat in masina, vei avea posibilitatea sa instalezi piesa fara sa il scoti pe cel mic din lumea viselor placute.

Inca un avantaj ce merita luat in considerare este ca acest tip de carucior poate fi pliat si depozitat aproape oriunde, fara sa iti stea in cale atunci cand nu ai nevoie de ele.

Atunci cand esti la shopping de carucioare 3 in 1, asigura-te ca prinzi o oferta buna. Unele modele prezinta accesorii care ti-ar putea fi extrem de esentiale: husa de ploaie, plasa contra insectelor, geanta pentru mamica si alte piese utile.