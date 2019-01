"Eu vad ca nu se poate sesiza CCR. Eu am semnat acel decret, fiindca asa imi permite legea. Legea spune clar mandatul Sefului de Stat Major poate fi prelungit. Sa vina cu o propunere serioasa nu are decat sa stea si sa se gandeasca. Eu nu pot sa stau fara sef al Armatei. Drept pentru care am prelungit pentru inca un an de zile mandatul generalului Ciuca, care a condus foarte bine Armata. Nu exista absolut niciun conflict si absolut nicio discutie pe aceasta tema", a spus seful statului, citat de aktual24.ro.

Precizarile survin in urma declaratiilor premierului Viorica Dancila, care a mentionat ca decretul pentru prelungirea mandatului sefului SMG nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala.