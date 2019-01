"Pentru ca doamnei Deca (Ligia Deca, consilier prezidential Departamentul Educatie si Cercetare – n.r) i s-a pus astazi o intrebare despre plagiat si pentru ca eu am avut anterior o exprimare poate nu suficient de clara, vreau sa spun raspicat: dezavuez aceasta practica. Nu am suficiente parghii, dar prin legislatia pe care o vom promova trebuie sa intarim exigenta universitatilor pentru ca acolo sunt toate parghiile si sper sa nu mai avem asemenea cazuri deloc in sistemul de invatamant pentru ca, fara indoiala, este o practica nefericita", a declarat Ecaterina Andronescu, citata de romaniatv.net.

Chestionata ce opinie are despre declaratia ministrului Educatiei, consilierul prezidential Ligia Deca a raspuns: "Intrebarea referitoare la declaratiile doamnei Andronescu vizavi de fenomenul plagiatului nu este chiar in linia intrebarilor pe care am afirmat ca le voi prelua, insa, personal cred ca nicio problema nu poate fi remediata fara sa acceptam efectele ei negative pe de-a intregul".