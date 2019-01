Chestionata daca a fost surprinsa de decizia presedintelui Iohannis de a trimite la reexaminare modificarile la Legea Educatiei, raspunsul Ecaterinei Andronescu a fost: "Pe mine nu m-a surprins, este un proiect legislativ care a trecut prin cele doua camere. Senatul este camera decizionala, prin vot a ajuns la presedinte pentru promulgare. Este dreptul presedintelui sa ceara reexaminarea acestui proiect legislativ. Pana aici suntem intr-o practica legislativa cat se poate de fireasca. Am avut nenumarate proiecte legislative, initiative sau ordonante care au fost intoarse spre reexaminare".

In schimb, a tinut sa mentioneze ca a fost surprinsa de declaratiile consilierului prezidential pe probleme de Educatie.

"Am fost putin surprinsa, ca am o relatie de comunicare cu doamna Deca si m-a surprins putin ca putem sa discutam si lucrurile acestea ca sa nu se rostogoleasca in felul acesta. Dar nu e tarziu nici maine, nici poimaine pentru ca pana la urma sistemul de invatamant nu este nici al lui Andronescu, nu este nici al acestui Guvern, este un sistem de invatamant care trebuie sa ne puna in situatia sa lucram toti ca el sa creasca in performanta", a precizat ea, citata de cotidianul.ro.

De asemenea, a tinut sa mentioneze ca datele pe care le-a gasit la Ministerul Educatiei au ingrijorat-o.

"De o luna si ceva de cand sunt la minister ma uit pe statistici si sunt foarte ingrijorata pentru ca, sa ai la clasa a VIII-a 36% la suta dintre elevi care nu iau nota 5 la examenul de Evaluare, o asemenea situatie nu are cum sa nu te ingrijoreze si atunci sigur incercam sa gasim formule in asa fel incat sa remediem aceste situatii. (…) Unul din motive este programa prea condesata, prea condensata pentru varsta elevilor si va trebui sa ne aplecam. O alta problema, trebuie sa ne uitam cu ochii largi deschisi catre profesori. Cum este posibil ca un copil de ciclu primar sa treaca in gimnaziu fara sa stie sa citeasca, sa calculeze? Sunt elemente esentiale. Multi elevi cu note mari in gimnaziu nu fac fata la examenul de evaluare de la clasa a opta si te intrebi cum au ajuns acolo. Noi deja am gandit niste formule care sa ne faca din mers sa corectam lucrurile. De exemplu, am discutat in minister sa gasim formula de a organiza ore remediale, incepand din ciclul primar si continuand pana in gimnaziu, pana sa corectam programele care reprezinta o chestiune mai de durata si mai de dezbatere", a adaugat ea la Antena3.