Nicolae-Marian Iorga, nascut la 9 august 1946, a fost senator in legislaturile 2000-2004 si 2004-2008, ales in judetul Brasov pe listele partidului PRM. In legislatura 2000-2004, Nicolae-Marian Iorga a fost membru in grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Cuba si Canada, scrie Realitatea.net.

"Filiala Brasov a PRM este inmarmurita dupa vestea care a cazut pe neasteptate peste noi. Suntem profund indurerati si transmitem familiei comapsiune si sincere condoleante", a declarat presedintele filialei jduetene Brasov, Vasea Carchelan.