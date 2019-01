Anuntul a fost facut joi de reprezentantii Academiei Romane, informeaza Antena3.ro.

Nascut pe 5 noiembrie 1939, la Braila, Dima a urmat cursurile liceului „Nicolae Balcescu“. S-a inscris, in anul 1957, la Facultatea de Filosofie si Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza“ din Iasi. In anul 1962 si-a finalizat studiile, specializarea filosofie, iar in 1973 a obtinut titlul de Doctor in filosofie, specialitatea logica, la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti.

A predat cursuri de logica generala, epistemologie, istoria logicii, inductie si probabilitate, si de asemenea, era

specialist in logica deductiva si inductiva, epistemologie, filosofia stiintei, filosofie romaneasca.

A publicat cinci volume de specialitate si a fost coordonator al multor altora. A fost membru fondator si vicepresedinte al Societatii de Filosofie de Limba Franceza din Romania, iar Academia Romana l-a ales membru corespondent in anul 1996, iar in anul 2011, a fost ales membru titular.