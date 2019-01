"In perioada 27 decembrie 2018 – 2 ianuarie 2019, politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au actionat pentru prevenirea accidentelor de circulatie si cresterea sigurantei rutiere.

In aceste zile, politistii au depistat 68 de soferi care au depasit limita legala de viteza pe autostrazi cu mai mult de 50 km/h, iar in 14 cazuri soferii au fost depistati circuland cu viteze de peste 200 km/h. Acestia au fost sanctionati contraventional cu amenzi cuprinse intre 1.305 si 2.900 de lei, iar ca masura complementara, le-au fost retinute permisele de conducere, pentru 90 de zile.



Cea mai mare viteza a fost inregistrata la data de 30 decembrie 2018, cand politistii au depistat un cetatean strain, care conducea pe Autostrada A3 Turda-Bors, cu viteza de 226 km/h. Acesta a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2.900 lei si i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

De asemenea, politistii au depistat 6 soferi care conduceau sub influenta bauturilor alcoolice, pe numele lor fiind intocmite dosare penale sau aplicate sanctiuni contraventionale.

Cea mai mare valoare inregistrata de etilotest a fost de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, la data de 1 ianuarie 2019, cand politistii au depistat, un barbat, de 31 ani, din Mangalia, care conducea, pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta. Pe numele lui a fost intocmit dosar penal", arata IGPR.