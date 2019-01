Barbatul a fost preluat miercuri din zona Noua, un cartier de la marginea orasului, si trebuia sa ajunga la Onix, pe strada Grivitei, aproape de centru. Cand a ajuns la destinatie, soferul taxiului si-a dat seama ca barbatul decedase.

La fata locului s-au deplasat specialisti criminalisti, un echipaj de Politie si unul de jandarmi, scrie Agerpres.

''Barbatul decedat in taxi avea 68 de ani si era domiciliat in municipiul Brasov. In continuarea cercetarilor s-a dispus ridicarea si transportarea cadavrului la Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov in vederea efectuarii necropsiei si stabilirea cauzei reale a decesului. Politistii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa'', precizeaza intr-un comunicat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, subcomisar Alina Ivan.