"In primul rand, fara vinovatie! E momentul sa fim buni cu noi si sa nu punem presiune suplimentara intr-o perioada in care este necesara automotivarea. Iesirea din forma trebuie acceptata ca o stare temporara si total reversibila. O abordare negativa sau o atitudine de autopedepsire nu sunt benefice si creaza stres emotional. Un studiu clinic recent efectuat in Noua Zeelanda pe 300 de subiecti care au consumat tort de ciocolata a aratat ca persoanele care au consumat desertul cu vinovatie au avut o crestere ponderala mai mare decat cele care s-au bucurat de aceeasi cantitate de desert", a declarat, pentru Agerpres, medicul nutritionist Lygia Alexandrescu.

Totodata, medicul spune ca Sarbatorile inseamna mai multa sare consumata si portii mai mari decat in mod obisnuit, iar cantarirea imediat dupa aceasta perioada nu reflecta o greutate corporala reala, putand produce panica si demotivare, de aceea ar fi de preferat ca aceasta cantarire sa fie facuta dupa 2-3 zile de revenire la programul alimentar normal.



Nutritionistul ne recomanda sa incepem recuperarea dupa Sarbatori printr-o curatenie in frigidere. "La noi la romani, dupa Sarbatori raman cantitati uriase de mancare, motiv pentru care se gasesc mereu scuze si se continua astfel excesele culinare. Exista intotdeauna persoane care au nevoie de ajutor si acesta ar fi un moment bun de a le face un bine acestora donandu-le mancarea ramasa. Tot bine ne facem si noua, pentru ca un frigider lipsit de ispite inseamna o recuperare mai usoara dupa Sarbatori", spune Lygia Alexandrescu.

Dieta echilibrata dupa sarbatori

Potrivit acesteia, o dieta fada sau de infometare este cea mai paguboasa alegere, pentru ca rezultatele se obtin rapid, insa ele nu sunt de durata. Dupa Sarbatori trebuie sa se revina la o dieta echilibrata, usor redusa caloric, pentru a corecta efectul exceselor alimentare din aceasta perioada. Este foarte utila si recomandata o marire a cantitatilor de alimente bazice, alcaline. Din dieta intregii familii nu trebuie sa lipseasca legume si fructele proaspete, cereale integrale bogate in fibre, proteinele de natura superioara din peste si lactate fermentate (chefirul, sana, laptele batut).", spune medicul nutritionist.

Ea spune ca in aceasta perioada trebuie sa fim prieteni cu apa si ceaiul de plante. "Apa si ceaiul de plante cu lamaie sunt principalii reprezentanti ai lichidelor care hidrateaza si mentin sanatatea. "Din punct de vedere cantitativ, pentru majoritatea oamenilor care traiesc intr-un climat cu temperatura si umiditate echilibrate, 30 ml /kg corp/zi de apa ar putea fi suficienti pentru o buna desfasurare a proceselor vitale. In cazul special al regimurilor alimentare de re-echilibrare, consumul de apa este cardinal intrucat in faza initiala a regimului se pierde in special apa care trebuie sa fie inlocuita pentru a evita deshidratarea. Apoi viteza cu care ardem calorii este un proces chimic care cere prezenta apei. De asemenea, apa ajuta la eliminarea deseurilor acumulate in colon si un aport suficient de apa ajuta la prevenirea constipatiei. In acelasi timp, apa nu trebuie folosita ca substitut alimentar sau pentru a linisti apetitul", explica nutritionistul.

Mai multa plimbare dupa sarbatori

Pe de alta parte, medicul ne indeamna sa iesim cat mai mult la plimbare in aceasta perioada.

"Miscarea inseamna sanatate, vitalitate si echilibru si a face miscare inseamna inclusiv a merge. Din ce in ce mai multe studii clinice confirma tot mai multe beneficii ale simplului mers pe jos: imbunatateste activitatea cardiaca, circulatia sanguina, stimuleaza arderile si creste viteza metabolica, ajuta la scaderea in greutate, imbunatateste digestia, reduce stresul, incetineste procesul de imbatranire, imbunatateste memoria si starea de bine", ne mai sfatuieste medicul nutritionist Lygia Alexandrescu.