Peste 1.500 de infractiuni, constatate in noaptea de Revelion si in prima zi a noului an

Politia Romana a fost la datorie in noaptea de Revelion si in prima zi a Anului Nou, astfel incat nu au fost inregistrate evenimente majore, cu impact asupra sigurantei publice. Actiunile politistilor vor continua si miercuri, avand in vedere numarul mare al celor care se intorc din minivacanta de revelion sau al celor care incep vacanta de iarna.