"Anul care tocmai s-a incheiat, 2018, a fost un an deosebit de bogat in manifestari omagiale si comemorative, fiind Anul omagial al unitatii de credinta si neam si Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918, in care Dumnezeu ne-a daruit bucuria implinirii unui ideal de 140 de ani - si anume sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului sau a Catedralei Nationale. In mod deosebit, am comemorat cu evlavie pe toti eroii neamului romanesc care au luptat pentru infaptuirea marelui ideal national, concretizat in Unirea din anul 1918. De fapt, Catedrala Mantuirii Neamului a fost dintru inceput inchinata cinstirii tuturor eroilor romani care s-au jertfit, de-a lungul intregii noastre istorii, pentru apararea credintei, pentru libertatea, unitatea si demnitatea poporului roman. (...)

Sa privim cu incredere si speranta, dar si cu responsabilitate, fiecare clipa a vietii prezente, pretuind-o ca fiind o chemare a ridicarii noastre din pacate prin pocainta si ca sansa de rodire si valorificare a darurilor primite de la Dumnezeu, prin fapte bune savarsite in timpul vietii pamantesti, pentru a dobandi viata vesnica din Imparatia cerurilor. Hristos-Domnul, Imparatul veacurilor, sa va daruiasca tuturor celor care ati venit la biserica sa va rugati impreuna cu noi, la cumpana trecerii dintre ani, sanatate si pace, precum si bucuria sfintirii timpului ca timp al mantuirii, sa binecuvanteze familiile si activitatile dumneavoastra, spre slava Preasfintei Treimi si binele oamenilor. Sa traiti intru multi si binecuvantati ani!", a spus Patriarhul BOR, citat de dcnews.ro.