"Sa incercam in acest nou an, sa ne privim unii pe altii in fata, sa ne salutam, sa ne dam binete, sa transmitem bucuria pe care ne-a lasat-o Dumnezeu sa o cultivam in noi. Pentru ca Dumnezeu nu ne-a creat pe noi oameni ai tristetii. Ci a inviat Hristos!", a spus IPS Laurentiu Streza, la slujba de la miezul noptii, care a avut loc la trecerea dintre ani la Catedrala Mitropolitana.

Mitropolitul Ardealului a mai spus ca urarea de "La Multi Ani" este parte a bucuriei dumnezeiesti, scrie Agerpres.

"Bucuria aceasta sa patrunda in sufletele noastre incepand de acum, din aceasta clipa, clipa in care ne intampinam unii pe altii cu acest salut: 'La Multi Ani', ani binecuvantati. De unde dam noi urarea aceasta? Ce dam noi de la noi, celui drag sau prietenului sau celui caruia ii spunem 'La Multi Ani'? Dam de la noi? Nu. Dam tot de la Dumnezeu. Si daca noi impartim darul lui Dumnezeu, daca suntem partasi la transmiterea bucuriei dumnezeiesti de la unul la altul, de buna seama ca va ramane bucurie si in sufletul nostru", a aratat mitropolitul Ardealului.

Pentru ca noul an sa fie unul mai bun si credinciosii trebuie sa fie mai buni, potrivit lui IPS Laurentiu Streza.



"Clipa aceasta pentru orice crestin este o clipa de multa nadejde. Asa se spune in popor, ca in momentul in care trecem de la un an la altul, se ingroapa anul cel vechi si se dezgroapa cel nou. Lasam la o parte toate intristarile, toate supararile, toate necazurile si ne rugam lui Dumnezeu sa ne ierte toate greselile savarsite, dorind acum sa fim mai buni. Este singurul lucru care zideste. Daca fiecare dintre noi am face un pas spre bine, un pic de bine, adaugand fiecare la binele comun, de buna seama si anul va trebui sa fie un an mai bun", a subliniat mitropolitul Ardealului.

IPS Laurentiu Streza, alaturi de un sobor format din noua preoti, a citit in noaptea de Revelion Acatistul Mantuitorului si a fost rostita o rugaciune de multumire, in prezenta la sute de enoriasi care au participat la slujba de la Catedrala Mitropolitana din Sibiu.