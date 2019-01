"La multi ani, dragi romani!

Anul ce se termina a fost unul in care am avut de trecut peste o serie de provocari, dar a fost si un an in care am realizat progrese importante pentru tara noastra. Trecerea intr-un nou an aduce intotdeauna un sentiment de speranta pentru fiecare dintre noi. Intr-un moment in care intoarcem pagina anului 2018 si ne pregatim pentru noul an, imi doresc ca 2019 sa fie un an al solidaritatii intre romani, in care vom reusi sa punem capat dezbinarii din societate, un an in care sa asiguram prosperitate si siguranta, atat cetatenilor, cat si tarii.



Nu exista nicio indoiala ca 2019 va aduce multe schimbari in bine pentru Romania. Sper ca impreuna sa facem fata tuturor obstacolelor ce ne vor iesi in cale pe parcursul anului viitor, iar Romania va fi din ce in ce mai puternica. In 2019 avem o mare oportunitate de a consolida pozitia Romaniei in Uniunea Europeana. Trebuie sa invatam sa folosim toate aceste oportunitati care ni se ivesc pentru a promova interesele tarii noastre, ale cetatenilor. Imi doresc pentru anul ce vine, dar si pentru urmatorii, ca vocea Romaniei sa se faca auzita mai bine in Europa. Vreau o Romanie puternica intr-o Uniune Europeana puternica, in care cetatenii sunt tratati in mod egal. Am convigerea ca avem forta pentru a contribui la schimbarea in bine a Uniunii Europene in timpul mandatului presedintiei Consiliului UE.

Va urez un an nou cu bine si va chem pe toti sa colaboram pentru o Romanie unita. Sunt convins ca daca vom lucra impreuna, vom asigura progresul Romaniei si vom garanta fiecarui roman oportunitatile pe care le merita.

Din partea mea, a familiei mele, va doresc un an nou plin de bucurii si impliniri", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.