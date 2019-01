"Dragi romani,

Ne aflam la finalul unui an cu o semnificatie profunda pentru Romania, anul Centenarului Marii Uniri. Deschidem o noua pagina a istoriei natiunii noastre si ne revine noua responsabilitatea de a lasa generatiilor viitoare o democratie puternica si o tara dezvoltata. Sa construim, asadar, impreuna urmatorul secol de existenta a Romaniei cu mult curaj, implicare civica si atasament ferm fata de valorile statului de drept. 2019 este anul in care tara noastra va detine, pentru prima data, Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Sa valorificam aceasta oportunitate si sa dovedim ca Romania este implicata, cu seriozitate, in consolidarea proiectului european.



La multi ani si un An Nou fericit tuturor!", se arata in mesajul sefului statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.