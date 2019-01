Elementele vizuale vor fi proiectate pe cladirea sediului Guvernului in aceasta noapte, in intervalul orar 19.00 – 3.00, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

"In acest mandat, am incredere ca Romania are forta si pregatirea necesare sa faciliteze dialogul asupra unor dosare extrem de importante pentru viata de zi cu zi a cetatenilor romani si europeni: definirea bugetului Uniunii Europene post-2020, functionarea Pietei Unice Europene si competitivitatea industriei europene, viitorul Uniunii Europene post – Brexit, aspecte legate de drepturile sociale, de agenda de securitate interna, lupta impotriva terorismului, gestionarea provocarilor determinate de migratie. Motto-ul presedintiei - <Coeziunea, o valoare comuna europeana>, dovedeste determinarea noastra de a contribui la mentinerea unitatii, coeziunii si solidaritatii, elemente fundamentale la nivel european", a aratat premierul Viorica Dancila.