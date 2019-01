"2018 a fost un an important pentru natiunea romana, am sarbatorit impreuna Centenarul Marii Uniri, prilej pentru a ne reconfirma atasamentul fata de valorile si traditiile care ne fac unici in lume si la care ne raportam pentru viitor. Privim cu incredere spre noul an si cu multumirea ca masurile pe care le-am luat au adus o viata mai buna romanilor. Veniturile pensionarilor si salariatilor au crescut consistent, iar in economie au fost create peste 100.000 de noi locuri de munca. Am pus solidaritatea sociala in centrul politicilor guvernamentale si totodata am fost preocupati de stimularea investitiilor in domeniile strategice prin crearea cadrului legislativ necesar. Alaturi de ministrii din Cabinet si impreuna cu presedintii aliantei PSD - ALDE, colegii din cele doua partide care sustin acest guvern, am reusit sa onoram angajamentele pentru care am primit increderea a milioane de cetateni. Mai avem multe de facut si va asigur ca vom continua sa luam deciziile corecte pentru Romania. Scopul nostru este unul clar - o crestere economica sustenabila si investitii majore care sa aduca un trai mai bun pentru cat mai multi cetateni, dar si o Romanie demna si mandra.

Dragi romani, maine preluam presedintia Consiliului Uniunii Europene pentru urmatoarele sase luni. Este un proiect de tara care trebuie sa ne uneasca - institutii ale statului, forte politice si societate civila, pe toti romanii, oriunde s-ar afla. Va asigur ca suntem pregatiti sa avem un mandat de succes pentru ca Romania demna sa se inalte si sa isi recapete locul si importanta cuvenita in Europa si in lume. Va urez tuturor liniste, sanatate si belsug in noul an. La multi ani, romani, oriunde v-ati afla!", isi incheie premierul mesajul, potrivit unui comunicat.