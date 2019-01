Potrivit specialistului, in noaptea de Revelion, la nivel national, inclusiv in Bucuresti, cerul va fi mai mult noros, cu valori termice normale pentru aceasta perioada.

"In noaptea de Revelion, in tara, cerul va fi partial noros si trecator se vor inregistra precipitatii slabe, mai ales ninsori la munte in Transilvania si nordul Moldovei, si mixte izolat in rest. Nu este exclus ca pe suprafete foarte mici sa se formeze polei sau ghetus, temperaturile fiind negative si cuprinse intre 9 grade, in estul Transilvaniei, si doar un grad Celsius, in dealurile Banatului. De asemenea, in noaptea de Revelion, poate sa apara pe suprafete mici ceata, cel mai probabil in partea de sud si de est a tarii. In Capitala, vom avea o noapte cu un cer partial acoperit de nori si o temperatura minima de intre minus 3 si minus 2 grade si conditii ca vizibilitatea sa scada putin, mai ales spre dimineata", a spus Andrei.

In ceea ce priveste prima zi a anului 2019, meteorologul ANM a mentionat ca norii vor continua sa fie prezenti in majoritatea regiunilor, iar vantul se va intensifica in special in zonele montane, la altitudini mari.

"In ziua de 1 ianuarie, la nivel national vom avea temperaturi normale pentru data din calendar, cu maxime cuprinse intre minus 3 si 5 grade Celsius. In noaptea de 1 spre 2 ianuarie minimele se vor situa intre minus 7 si 2 grade Celsius. Mai multi nori si precipitatii in vest, centru si nord, precum si la munte, dar acestea vor aparea mai degraba seara si in cursul noptii. Pe timpul zilei, precipitatiile vor fi doar izolate. In rest, vor fi cand nori, cand soare si doar izolat, posibil, precipitatii mixte. Incet, incet vantul se va intensifica la inceput la munte, la altitudini mari, iar in a doua parte a intervalului in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, pe arii restranse si la cote mult mai reduse in zonele mai joase de relief cu precadere in cele din nord-vest. In Bucuresti, in prima zi a anului 2019, vor fi innorari, iar vantul nu va depasi nivelul de moderat, de 30 - 35 km/h. Temperatura maxima va fi in jurul a 2 grade Celsius, in timp ce, in noaptea de 1 spre 2 ianuarie, valorile termice vor deveni negative, pana la minus 4 grade, dimineata", a afirmat Meda Andrei.

Prognoza de specialitate releva, totodata, ca, pe data de 2 ianuarie, probabilitatea pentru aparitia precipitatiilor, in special mixte, va fi mai ridicata in zone din vestul, nordul si centrul tarii.



"Pe data de 2 ianuarie, in continuare vor fi mai multi nori si precipitatii in vestul, nordul si centrul tarii. Acestea vor fi mixte in Banat si in Crisana, cu ninsori la munte in Maramures, Transilvania si nordul Moldovei. In rest, vor fi innorari trecatoare si conditii de ploaie foarte reduse. Vantul se intensifica in vest, centru si sud, dar mai ales la munte, cu precadere la altitudini mari. Maximele din 2 ianuarie vor fi cuprinse intre minus un grad si 7 grade Celsius. La nivelul Capitalei, ziua de 2 ianuarie va veni tot cu destul de multi nori, insa cel mai probabil nu vor fi precipitatii. Vantul va sufla cel mult moderat, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 4 grade Celsius. La munte, precipitatiile vor fi mai mult sub forma de ninsoare, iar in zonele mai joase la inceput vom avea si ploaie, si lapovita, iar pe masura ce inaintam in anul care urmeaza acestea se vor transforma in ninsori", a subliniat reprezentanta ANM.