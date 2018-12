"Ori merg in continuare pe drumul acesta, ori pornesc pe un alt drum mai complicat, cu drumeti de toate felurile.



Sa nu va suparati pe mine, dar daca vorbim despre politica, despre un partid, trebuie sa masor de mai multe ori, asa cum se spune despre croitori pentru ca dupa aceea loc de intoarcere nu mai este.

Ma gandesc foarte, foarte serios la acest lucru, dar nu pentru a-mi satisface mie vreun orgoliu, ci pentru ca chiar cred cu adevarat ca sunteti multi care nu va identificati cu nicio forta politica existenta astazi pe piata. (...)



Daca este vorba de o alcatuire noua, o sa va rog dupa 10- 15 ianuarie sa vedem cati dintre dumneavoastra sunteti de acord cu asa ceva, pentru ca am spus-o de nenumarate ori singur nu fac nici cat o ceapa degerata. Sper sa fiti acolo unde sunteti fiecare. (...)

O sa luam cate o tema incepand cu anul viitor, pe care s-o dezbatem punctual. Mi-am facut si un grup de specialisti pe diverse domenii. (...)

Celor care ati fost oaspetii mei pe aceasta pagina, va multumesc frumos inca o data. Sper sa petreceti cumpatat. Se cade sa fim mai cumpatati fata de altii. Multa sanatate va doresc.

Daca am certitudinea ca dvs doriti ca eu sa schimb macazul, o sa-l schimb fara niciun fel de problema. N-o sa-mi fie foarte usor, dar cu siguranta o s-o fac. Multa sanatate si cu Dumnezeu inainte. La multi ani si sa ne vedem pe 2019! Numai bine!", a spus Florin Calinescu intr-o sesiune live pe Facenook.