Hipermarketurile Auchan vor fi inchise pe data de 1 ianuarie, cu exceptia celui din mall-ul Afi Cotroceni din Capitala, al carui program va fi de la 14:00 la 22:00. In rest, pe data de 31 decembrie celelalate magazine vor fi deschise de la 07:00 la 18:00, iar pe data de 2 ianuarie de la 10:00 la 22:00.

Hipermarketurile Carrefour se vor inchide mai devreme luni, 31 ianuarie, la 18:00, 19:00 sau 20:00, urmand ca pe 1 ianuarie sa fie inchise.

Magazinele Kaufland vor fi inchise marti, in prima zi din an, iar luni ora deschiderii urmeaza sa varieze in functie de magazin in intervalul 7:00-7:30, la fel si ora inchiderii - in intervalul orar 17:00 - 18:00. Miercuri va fi program scurt, de la 9:00, ora inchiderii variind intre 15:00 - 16:00, iar cele din Gherla, Reghin, Orastie, Falticenu vor fi inchise si pe 2 ianuarie, potrivit stirileprotv.ro.

Penny Market va fi deschis luni in intervalul 07:00-18:00, pe 1 ianuarie va fi inhis, iar pe 2 ianuarie programul va fi de la 09:00 la 16:00.

Profi este deschis luni pana la ora 19:00, pe 1 ianuarie - inchis, iar pe 2 ianuarie - de la 10:00 la 18:00.

Mega Image va fi deschis luni pana la 19:00, pe 1 ianuarie - inchis, iar pe 2 ianuarie, magazinele vor functiona in intervalul orar 10:00, 11:00 sau 12:00, cu exceptia celor care in general sunt non-stop, care se vo deschide dimineata la 7:30.

Programul magazinelor Cora va fi urmatorul:



31 decembrie

1 ianuarie - inchis, cu exceptia celui din Ploiesti, care va fi deschis in intervalul 14:00-22:00

2 ianuarie

PANTELIMON: 08:00 - 19:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 08:00 - 19:00SUN PLAZA: 08:00 - 19:00CLUJ-NAPOCA: 07:00 - 18:00BAIA MARE: 08:00 - 18:00CITY PARK: 08:00 - 20:00DROBETA: 08:00 - 18:00BACAU: 07:00 - 18:00BRATIANU: 07:00 - 18:00PLOIESTI: 08:00 - 20:00PANTELIMON: 10:00 - 21:00LUJERULUI-ALEXANDRIEI: 10:00 - 22:00SUN PLAZA: 10:00 - 22:00CLUJ-NAPOCA: 10:00 - 22:00BAIA MARE: 10:00 - 22:00CITY PARK: 10:00 - 22:00DROBETA: 10:00 - 18:00BACAU: 10:00 - 21:00BRATIANU: 10:00 - 18:00PLOIESTI: 10:00 - 22:00