"Opt persoane erau capabile sa faca astfel de programari si sa intervina in cardurile logice de comanda si control ale unitatilor semaforice. Patru dintre aceste persoane sunt angajate ale Companiei Municipale pentru Managementul Traficului din Bucurelti, asupra lor neexistand niciun fel de banuiala, pentru ca inainte de a face aceasta afirmatie am facut investigatii interne. Celelalte patru persoane au fost indicate organelor de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu care de ieri suntem in permanenta legatura (...) Ultima discutie a avut loc intre primarul general cu domnul director al Politiei Municipiului Bucuresti, domnul Miron, pentru a updata ultimele date si rezultate stranse pana la acest moment si speram ca Politia sa isi faca datoria", a spus Badulescu la Antena 3.

El a tinut sa mentioneze ca este exclus ca semafoarele sa fi fost accesate de catre hackeri. "Sa se deschida acestea au anumit tip de cheie si un anumit tip de pozitie de extragere a capacului de protectie, deci nu e pur si simplu un capac care sa apere de ploaie si de vant”, a adaugat el.

Vicepremierul Capitalei a mai precizat ca la acest moment nu mai exista niciun pericol pentru siguranta traficului.

"Nu mai exista niciun pericol. Nu a mai existat niciun pericol din data de 28 decembrie, ziua in care practic am identificat aceasta situatie. Dar daca in 28 am crezut ca este vorba despre o defectiune tehnica, in data de 29 am concluzionat ca nu vorbim despre o defectiune, si de un acces neautorizat in sistemul de programare a semafoarelor, moment in care s-au luat toate masurile", a spus el, citat de hotnews.ro.