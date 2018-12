"La trecerea dintre ani, ne asteptam sa inregistram ninsori predominant la munte, e adevarat ninsori slabe, nu excludem Transilvania si Maramures, nordul Moldovei, in rest precipitatii slabe mixte. Nu excludem ca si la Bucuresti sa avem fulguieli slabe. Pentru prima zi a anului, vorbim de o vreme in general apropiata de normalul climatologic al primelor zile. Dupa care, asa cum arata datele, o masa de aer mai rece din 4-5-6 ianuarie in care sa avem maxime negative in buna parte din tara, exceptand partea de sud, est si usor in sudul Moldovei, unde or sa fie maxime undeva la 2-4 grade Celsius. In rest maxime -7 pana la 0 grade Celsius", a declarat directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie la Digi 24.

Cum va fi vremea pana de Boboteaza, pe 6 ianuarie

Banat. Tendinta de racire va aduce minime regionale intre -6 si -4 grade. Probabilitatea pentru precipitatii slabe cantitativ se va mentine pana pe 6 ianuarie.

Crisana. Tendinta de racire se va resimti si la valorile minime, media urmand sa coboare spre -6 grade. Probabilitatea pentru precipitatii slabe cantitativ se va mentine pana pe 6 ianuarie.

Transilvania. La inceputul lunii ianuarie este prognozata o noua scadere a temperaturii, ce va aduce maxime usor negative, in medie, de la -3 la -2 grade, conform prognozei.

Maramures. In saptamana 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, astfel incat media maximelor va fi in scadere de la zero grade spre -3 grade, iar cea a minimelor de la -4 pana in jurul a -8 grade.

Moldova. In saptamana 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra intr-un proces de racire treptata, astfel incat media maximelor va fi in scadere de la zero grade spre o oscilatie de la -3 la -2 grade, iar cea a minimelor de la ecartul cuprins intre -4 si -3 grade, spre -8 grade.

Dobrogea. Pana la inceputul anului 2019, temperatura aerului va fi constanta, in medie cu valori diurne de 2 - 4 grade si nocturne intre de -2 si zero grade. Dupa data de 2 ianuarie este posibila o usoara scadere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 1 grad si ale minimelor intre -4 si -3 grade.

Muntenia. Pana la inceputul anului 2019, regimul termic nu va avea variatii semnificative si va fi apropiat de cel specific perioadei, cu maxime in medie intre 2 si 4 grade, si minime intre -4 si -1 grad. Dupa data de 2 ianuarie este posibila o racire usoara, astfel ca valorile diurne sa tinda spre medii de zero grade, iar cele nocturne spre o medie in jurul valorii de -6 grade.

Oltenia. Pana la inceputul anului 2019, temperatura aerului nu va avea variatii semnificative si va fi apropiata de cele specifice perioadei, in medie cu valori diurne de 3 - 5 grade si nocturne intre -3 si -1 grad. Dupa data de 2 ianuarie este posibila o usoara scadere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 2 grade si ale minimelor intre -5 si -4 grade.

La munte sunt asteptate ninsori.