"La initiativa Federatiei 'Solidaritatea Sanitara' au raspuns pana acum peste 4.000 de salariati din sanatate din toata tara, multi dintre ei transmitand deja 'urarile' lor la adresa Guvernului.

Desi aceasta Ordonanta de Urgenta rezolva una dintre probleme, respectiv asigura cresterea salariilor de baza pentru cca. 50% dintre salariatii din sanatate cu ¼ din diferenta dintre salariul actual si nivelul prevazut in grila de salarizare pentru anul 2022, ea introduce in acelasi timp o serie de masuri care au un impact negativ semnificativ asupra tuturor salariatilor din sanatate. Pe pagina protestului am prezentat Nota cu daunele pe care OUG 114/2018 le genereaza salariatilor din sectorul public de sanatate. Ea va fi completata cu Calculele analitice ale pierderilor pe care le sufera salariatii din sanatate.

Spre exemplu, prin acest act normativ adoptat in perioada Sarbatorilor, Guvernul a decis, in mod paradoxal, sa-i lipseasca de drepturile cuvinte pentru activitatea desfasurata in aceasta perioada tocmai pe cei aflati acum la munca pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale necesare populatiei.

Avand in vedere 'obiceiul' Guvernului de a adopta acte normative ce vizeaza soarta salariatilor din sanatate fara respectarea regulilor de dialog social (aceasta fiind principala cauza a efectelor negative) si de a face acest lucru in perioada sarbatorilor, protestele noastre sunt intemeiate. Pentru a ne asigura ca astfel de situatii nu se vor repeta in viitor consideram ca orice actiune a Guvernului in perioada sarbatorilor va trebui urmata de proteste in aceeasi perioada, ce trebuie sa includa si greva generala. In acest moment actiunea inadecvata a Guvernului din timpul sarbatorilor este sanctionata prin intermediul acestui protest simbolic, el reprezentand punctul de inceput al unor actiuni ce asigura intrarea in anul 2019 in plin conflict colectiv de munca", se arata intr-un comunicat al reprezentantilor federatiei sindicale.