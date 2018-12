Update 11:00- Politistii fac mai multe verificari, duminica, in cazul accesarilor ilegale semnalate in sistemul de semaforizare din Capitala. "Ieri seara, la sediul Sectiei 12 Politie, un reprezentant al Companiei Municipale de Management al Traficului Bucuresti a sesizat ca s-ar fi intervenit la semaforizarea de pe b-dul Nicolae Grigorescu - Policlinica Titan, sector 3, fiind modificat programul de semaforizare. Ca prime masuri, la fata locului s-au deplasat echipaje ale Brigazii Rutiere si de siguranta publica, pentru a asigura fluenta traficului, precum si pentru efectuarea unor investigatii si aplicarea masurilor din competenta. Pe parcursul zilei de astazi se vor desfasura mai multe activitati, in care vor fi implicati si specialisti ai Companiei Municipale de Management al Traficului Bucuresti. Au fost solicitate date necesare in conturarea situatiei de fapt, urmand a se stabili si situatia de drept", se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES de Politia Capitalei.

Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata seara de Primaria Capitalei, reprezentantii Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A., in calitate de operatori ai sistemului de semaforizare din Capitala, au depus pe 29 decembrie o plangere penala, dupa ce vineri si in ziua in curs au avut loc accesari ilegale ale echipamentelor, cu potentiale consecinte deosebit de grave.

"Mai exact, s-a constatat ca au fost deschise dulapurile care contin automatele de dirijare dintr-o intersectie (desi acestea au sisteme de siguranta) si au fost introduse alte diagrame decat cele autorizate (care stabilesc timpii pentru culorile rosu si verde ale semafoarelor si trecerilor de pietoni)", reiese din comunicat, mentionandu-se totodata ca daca echipele de interventie ale Companiei Municipale Management Trafic Bucuresti S.A. nu interveneau cu promptitudine, exista un risc ridicat de producere a unor accidente rutiere deosebit de grave (de exemplu, semafoarele puteau afisa culoarea verde din toate directiile).

Conform sursei citate, dupa prima accesare a dispozitivului trecerii de pietoni din fata Policlinicii Titan, din data de 28 decembrie, situatia a fost remediata rapid iar sistemul a fost verificat din punct de vedere tehnic, fiind exclusa varianta unei erori. Pe 29 decembrie a avut loc o noua accesare, in acelasi loc, iar semaforul trecerii de pietoni, in loc sa urmeze ciclul de culori rosu-verde, a ramas blocat pe culoarea galben intermitent, scrie Agerpres.



"Mentionam faptul ca, din punct de vedere tehnic, doar persoane specializate, care au cunostintele si echipamentele necesare pot sa acceseze automatele de dirijare si sa modifice diagramele", potrivit comunicatului.

In zona Policlinicii Titan exista mai multe camere de supraveghere si, in aceste momente, se lucreaza la identificarea persoanelor care au intervenit la echipamente.



"Atragem atentia ca asemenea actiuni sunt ilegale si pot avea consecinte deosebit de grave asupra circulatiei automobilelor si sigurantei pietonilor. Consideram ca, in cazul in care organele abilitate vor constata ca a fost vorba despre acte de sabotaj, tintele fiind Primaria Capitalei si companiile municipale, nicio miza nu poate justifica discreditarea unor institutii cu pretul unor vieti omenesti", potrivit sursei mentionate.