Potrivit sursei mentionate, bebelusul a ramas nesupravegheat in timp ce mama iesise in curtea gospodariei ca sa aduca lemne pentru foc, iar cand aceasta a revenit in casa a gasit fetita in stare de inconstienta.

"In jurul orei 15.45 am fost sesizati despre faptul ca o minora, in varsta de 10 luni, a decedat prin inec. Conform primelor cercetari, se pare ca minora a fost lasata nesupravegheata, de catre mama, moment in care a cazut intr-o galeata cu apa", a precizat IPJ.

Salvatorii SMURD, sositi la fata locului dupa ce mama copilului a sunat la numarul de urgenta 112, au constatat decesul dupa ce copilul nu a raspuns la manevrele de resuscitare, scrie Agerpres.

Politistii au fost deschis un dosar de cercetare penala, in aceasta cauza, pentru ucidere din culpa.