"Ma uit la rezultatele pe care le au elevii nostri, si la examenul de finalizare a ciclului gimnazial de la clasa a VIII-a sa avem peste 36% de elevi care nu iau nota 5,00, nu avem cum sa nu tragem un semnal foarte serios de alarma, ceva trebuie sa facem acolo. Daca va uitati la rezultatele de la examenul de bacalaureat in ultimii ani, o sa constatam acelasi lucru: rezultate din ce in ce mai slabe. Trebuie sa gasim niste solutii. Una dintre ele ar putea sa fie aceasta, sa mai introducem o evaluare intermediara in timpul ciclului liceal, in asa fel incat sa-i determinam pe elevi sa se pregateasca mai bine, sa nu lasam pregatirea din liceu pentru bacalaureat numai la sfarsitul examenului de bacalaureat", a precizat Andronescu, sambata, la RTV.

Totodata, ministrul Educatiei a admis ca programele scolare trebuie revizuite, in conditiile in care cei mici trebuie sa asimileze un volum urias de informatii, scrie Agerpres.

"Aceasta este o alta directie de actiune (...). Materia noastra este excesiv de condensata pentru varsta elevului din gimnaziu si atunci o alta masura pe care trebuie sa o luam este sa revizuim programele scolare. Este extrem de important acest lucru. Sunt multe idei, nu se pot face peste noapte toate, incercam sa le demaram", a adaugat ministrul.