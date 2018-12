Conform inregistratii video publicate de Vitalie Cojocari, jurnalist ProTV, bordul unui autobuz Otokar se misca foarte usor in toate partile, in ciuda faptului ca volanul ar fi blocat, lucru care nu ar fi trebuit sa se intample, noteaza adevarul.ro.

"Am primit filmuletul si poza de la o sursa de incredere.

In filmulet vedeti bordul autocarului care se misca in toate partile, desi volanul ar fi blocat, lucru ce nu ar fi trebuit sa se intample. Asta reclama soferul care a filmat momentul. Mai mult, soferii STB cu care am discutat se plang ca la unele masini volanul nu revine pe directia de mers dupa ce iau o curba, chit ca noile autobuze turcoaz au servodirectie.

Trecem la poza. Aici vedeti instructiunea de resetare a softului sistemului de alerta detector de fum la motor. Soferii cu care am discutat spun ca au fost multe cazuri de alerta falsa de fum la motor, iar autobuzele turcoaz se opreau si nu mai porneau. Asa ca au primit instructiunea respectiva la avizier.

Toate aceste lucruri sunt spuse de soferi sub protectia anonimatului. Multi mi-au zis ca au semnat un contract de confidentialitate prin care se obliga sa nu comunice informatii publicului.

Soferii din STB(fost RATB) sunt totusi suparati pe acuzatiile care li se aduc: ca nu se pricep sa foloseasca/conduca masinile si nu vor sa fie scosi tapi ispasitori.

Am trimis aceste imagini la STB, daca am o reactie, o s-o public aici", a scris Vitalie Cojocari pe Facebook.