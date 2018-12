Pana pe 2 ianuarie peste 8.800 de politisti cu peste 3.000 de autospeciale vor fi la datorie, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica.

"Politistii vor actiona pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor si pentru a interveni atunci cand sunt sesizati cu privire la comiterea unor fapte antisociale.

Din totalul politistilor angrenati suplimentar, aproape 5.700 sunt politisti de ordine publica, peste 1.400 sunt de la rutiera, aproape 600 de la investigatii criminale, peste 450 de la politia transporturi, iar restul sunt de la celelate structuri, respectiv politisti de la arme, explozivi si substante periculoase, investigarea criminalitatii economice si luptatori de interventie rapida.



Politistii de la transporturi vor patrula zilnic in aproape 230 de statii si triaje de cale ferata, in peste 200 de trenuri, in 12 aerogari (nationale si internationale), precum si in 20 de porturi la Marea Neagra sau pe Dunare.

Cu prilejul Revelionului, sunt preconizate a se desfasura 125 de manifestari publice de amploare (concerte, spectacole de datini si obiceiuri de iarna, activitati cultural-artistice), la nivel national, in peste 115 localitati din 35 de judete si municipiul Bucuresti, la care sunt asteptate sa participe aproximativ 300.000 de persoane.

De asemenea, politistii vor monitoriza traficul rutier, pe toate drumurile nationale, judetene si autostrazi, pentru fluidizarea circulatiei si prevenirea evenimentelor rutiere, recomandan cetatenilor sa adopte o conduita corecta in aceasta perioada si sa respecte indicatiile politistilor aflati in trafic", se arata intr-un comunicat.