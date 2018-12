Update 16:42- In bancomat se afla suma de 160.000 lei, conform purtatorului de cuvant al IPJ Brasov.

Mai multi indivizi au aruncat in aer un ATM, incidentul avand loc in cartierul Racadau, in jurul orei 04:00.

Pana la aceasta ora nu se stie daca infractorii au sustras vreo suma de bani.

Autoritatile sosite la fata locului incearca sa stabileasca ce fel de incarcator a fost utilizat pentru a se reusi aruncarea aparatului in aer, scrie digi24.ro.

Vecinii au fost cei care au auzit explozia si care au mentionat ca nu este prima tentativa de acest tip.