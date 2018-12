Astfel, pentru 11 blocuri de pe Al. Buhusi, str. Gura Ialomitei si str. Postasului a fost intrerupta furnizarea apei calde si a incalzirii, din cauza unei avarii la reteaua primara. Repunerea in functiune este estimata pentru vineri, la ora 22.00.

Pentru alte 13 blocuri de pe Calea Calarasi si str Orzari furnizarea caldurii este oprita pana la ora 21.00, din cauza unei avarii la reteaua secundara.

Pentru 10 blocuri de pe str. Avalansei, str. Cuza Voda si str. Gheorghe Sincai furnizarea apei calde si a caldurii este sistata pana la ora 24.00, in urma unei avarii la reteaua primara, scrie Agerpres.

RADET informa joi ca, din cauza unei avarii survenite la Magistrala 2 Sud, in imediata apropiere a zonei afectate de avariile anterioare, respectiv perimetrul descris de arterele: Energeticienilor, Fizicienilor, Calea Vitan (partial), strazile Danubiu, Nicolae Pascu si Ramnicu Sarat, a fost afectata furnizarea apei calde si a incalzirii in anumite zone din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei. Astfel, sunt oprite zece puncte termice din sectorul 3, care intrerup furnizarea apei calde si a incalzirii pentru un numar de 184 de blocuri. Termenul estimat pentru remedierea avariei este vineri, ora 22.00.

"Principala cauza a producerii avariei este reprezentata de faptul ca magistrala nu a fost niciodata inlocuita, vechimea acestei conducte fiind de peste 50 de ani. Magistrala 2 Sud, pusa in functiune in anul 1966, alimenteaza cu agent termic Sectoarele 2 si 3 din Municipiul Bucuresti, fiind una dintre cele mai importante conducte ale sistemului de termoficare. Avand in vedere durata mult depasita de functionare, singura solutie pentru remedierea tuturor problemelor aparute in ultima perioada o reprezinta inlocuirea totala a conductei-magistrale. In acest sens, a fost intocmita toata documentatia, fiind finalizate fazele de proiectare si de realizare a studiilor de fezabilitate", se arata intr-un comunicat al RADET.

Conform aceleiasi ruse, urmeaza realizarea efectiva a lucrarilor de inlocuire, care se vor derula pe parcursul mai multor luni si vor incepe imediat dupa finalizarea actualului sezon de incalzire.