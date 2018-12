Curtea de Apel a solutionat latura civila a dosarului "Baneasa", in care Popoviciu a fost condamnat definitiv in anul 2017.

Conform deciziei instantei, statul roman reintra in posesia a 224,6 hectare teren si constructii din nordul Bucurestiului, printre care si sediul Biroului notarial detinut de Ioana Basescu, fiica lui Traian Basescu.

"Admite actiunea civila exercitata de statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice. Constata ca imobilul compus din teren, in suprafata de 224,6 hectare, si constructii (sediul Biroului Notarului Public 'Basescu Ioana' - cladire de patrimoniu) este proprietatea publica a statului roman dobandit in temeiul legii promulgata prin Inaltul Decret Regal nr. 2746 din data de 31 iulie 1929, publicat in M.O. nr. 160, partea I, din data de 1 august 1929 si procesul verbal din 31 iulie 1929 (terenurile, in mod expres, au avut o anumita afectatiune direct legata de atributii in domeniul invatamantului superior agricol si de medicina veterinara, dar si de cercetare stiintifica) - conform contractului de donatie cu afectatiune incheiat intre statul roman si Maria Bibescu; terenul in cauza si cladirile aferente neputandu-se instraina, nici in tot, nici in parte, pentru orice destinatie ar fi - caracter stabilit in mod definitiv prin decizia penala nr. 266/A din data de 2 august 2017 pronuntata in dosarul nr. 9577/2/2012 a Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie", se arata in decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Instanta a dispus restituirea catre statul roman a suprafetei de teren de 224,6 hectare

Instanta a dispus restituirea catre statul roman a suprafetei de teren de 224,6 hectare, situata in sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42 - 44, sector 1, Bucuresti, cu urmatoarele vecinatati: la Est - comuna Pipera, la Sud - Aeroportul Baneasa si Aeroclubul Roman, la Vest - DN 1, la Nord - bd. Privighetorilor, si a constructiilor existente - cladire, plus anexe - sediul Biroului Notarului Public "Basescu Ioana", scrie Agerpres

Judecatorii i-au obligat pe inculpatii Puiu Popoviciu, Ioan-Niculae Alecu, Andrei-Mihai Bejenaru, Stefan Diaconescu, in solidar cu partile responsabile civilmente - SC Baneasa Investments SA, SC Baneasa Bussines&Tehnology Park SA si SC Baneasa Rezidential SRL - la restituirea terenului de 224,6 hectare, precum si a contravalorii constructiilor demolate si existente initial pe terenul in cauza, in suma de 1.418.646 lei.

CAB a constatat nulitatea absoluta a tuturor actelor incheiate cu privire la terenul de 224 ha si constructiile situate in sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, fiind dispusa desfiintarea totala a inscrisurilor care au dus la prejudicierea statului roman, prin aportarea in natura a terenului in suprafata de 224,6 hectare la capitalul social al SC Baneasa Investments SA.

De asemenea, a fost mentinut si extins sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand lui Puiu Popoviciu, Andrei-Mihai Bejenaru, Ioan-Niculae Alecu, Stefan Diaconescu, dar si cele apartinand societatilor Baneasa Investments SA, Baneasa Bussines&Tehnology Park SA si Baneasa Rezidential SRL, pana la restituirea integrala a terenului in suprafata de 224,6 hectare si a constructiilor - sediul Biroului Notarului Public "Basescu Ioana", precum si a sumei de 1.418.646 lei.

Pe de alta parte, CAB a dispus sesizarea organelor de urmarire penala - Departamentul pentru lupta antifrauda (DLAF), Oficiul european de lupta antifrauda al Uniunii Europene (OLAF) si DNA -, cu privire la infractiunea de deturnare de fonduri europene referitoare la proiectul Primariei Municipiului Bucuresti, privind zona de nord a municipiului Bucuresti, privind reabilitarea si amenajarea aductiunii de apa, preluare apa pluviala si apa menajera - canal, racordare la reteaua de gaze, racordare la reteaua electrica si constituirea de cai de acces si drumuri, precum si realizarea altor facilitati, in vederea cercetarii si urmaririi penale cu privire la faptele si persoanele ce au legatura cu respectivul proiect.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Puiu Popoviciu a parasit Romania inainte ca Instanta suprema sa dea sentinta in acest dosar

Pe 3 august 2017, Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare in dosarul "Baneasa". In acelasi dosar, au mai fost condamnati Cornel Serban (fostul sef DGIPI) - 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Ioan Nicolae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti) - 6 ani de inchisoare cu executare, Petru Pitcovici (fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI) - 2 ani cu suspendare, Stefan Diaconescu - 5 ani cu executare si Andrei Mihai Bejenaru - 6 ani cu executare.

Puiu Popoviciu a parasit Romania inainte ca Instanta suprema sa dea sentinta in acest dosar, fiind localizat in Marea Britanie, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.



Omul de afaceri a fost retinut la Londra, pe 14 august 2017, insa a fost eliberat in schimbul unei cautiuni de 200.000 de lire.

Potrivit DNA, in perioada 2000 - 2004, rectorul Ioan Niculae Alecu, beneficiind de sprijinul interesat al lui Popoviciu, in baza unui contract incheiat cu incalcarea prevederilor legale, a facut posibila aducerea unui teren de 224 hectare, apartinand domeniului public al statului, ca aport in natura la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, societate controlata de omul de afaceri Puiu Popoviciu.



"In conditiile in care terenul respectiv (ferma Baneasa) se afla in proprietatea publica a statului, conform legii, nu putea sa faca obiectul vreunei tranzactii si, in plus, a fost in mod vadit subevaluat. In momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC Baneasa Investments SA, terenul a fost evaluat la valoarea de un dolar/mp, in timp ce valoarea de piata de la acea data era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situeaza in partea de nord a orasului Bucuresti, se invecineaza cu DN 1 Bucuresti - Ploiesti, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru si sediile unor importante societati comerciale", sustineau procurorii.

Conform DNA, Universitatea de Stiinte Agricole nu a avut niciun beneficiu in urma acestei asocieri, dimpotriva, a pierdut suprafata de teren aferenta fermei Baneasa pe care o avea in administrare si in exploatare.



"Ca urmare a eliberarii titlului de proprietate pe suprafata de 224 ha, a fost cauzat statului un prejudiciu de 335.387.260 lei. Prejudiciul cauzat USAMV Bucuresti se ridica la suma de 619.472.218 lei si se compune din valoarea terenurilor aportate prin subevaluare la capitalul social al SC Baneasa Investments SA si din scoaterea din societate a sumelor de bani care fusesera aportate la capitalul social, lipsind societatea de capital de lucru", mai spuneau procurorii.