Anton Parasca (59 de ani) a deschis mai multe procese, in ultimul an, fiind nemultumit de un refuz de-al reprezentantilor inchisorii iesene de a permite vanzarea acestei bauturi. Demersul lui Parasca a inceput la finele anului trecut, atunci cand detinutul a prezentat conducerii penitenciarului o hartie semnata de Ministerul Agriculturii, conform careia berea fara alcool este incadrata in categoria produselor alimentare.

Reprezentantii inchisorii nu au permis acest lucru nici dupa prezentarea acestui document pe motiv ca "este o bere care se produce prin fermentare si nu se poate garanta concentratia de 0% alcool, existand posibilitatea ca aceasta sa fermenteze si ulterior procesului de fabricatie".

Barbatul nu a renuntat si a dat in judecata unitatea, insa a pierdut. Mai apoi, a chemat in judecata nu doar penitenciarul din Iasi, ci si Administratia Nationala a Penitenciarelor si Ministerul Justitiei.