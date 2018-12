1. Ouale

Ce mic dejun mai potrivit poate exista in diminetile reci de iarna decat o omleta delicioasa sau doua oua fierte tari, alaturi de o felie de paine prajita si de un pahar de suc de portocale proaspat stors? In plus, ouale sunt surse bogate de proteine si vitamine, stimuleaza energia si ajuta organismul sa lupte impotriva infectiilor in timpul iernii.

2. Dovleacul

Sarac in grasimi si calorii, dar bogat in vitamine si minerale, in special vitamina C si potasiu, dovleacul intareste sistemul imunitar si imbunatateste starea de spirit. Poate fi consumat copt, cu miere, nuca si scortisoara, fiert si adaugat la salate, supe sau paste sau intr-o bautura proaspata. Profita de iarna si umple casa cu miros de dovleac la cuptor, invata sa gatesti cea mai buna placinta sau, daca ti se pare complicat, nu rata ocazia sa prepari o supa crema delicioasa din el.

3. Radacinoasele

Radacinoasele, cum ar fi sfecla si morcovii sunt bogate in vitamine si minerale si rezista bine la frig, astfel incat pot fi gasite proaspete in sezonul rece. Morcovii contin o concentratie mare de betacaroten si pot fi consumati si fierti, copti sau prajiti, fara sa isi piarda aceasta calitate. In plus, supele crema de telina, morcovi sau pastarnac reprezinta variante excelente pentru un pranz sanatos si hranitor.

4. Legumele crucifere

Mai ales broccoli si conopida, ambele bogate in vitamina C, care imbunatateste functia imuna sunt adevarate comori atunci cand frigul devine o constanta zilnica. Proaspete sau congelate, broccoli si conopida sunt la fel de hranitoare. Daca nu esti obisnuit sa le ai prea des in alimentatie, incearca sa le incluzi in supe, salate sau sa le prepari sote sau la aburi, eventual alaturi de o bucata de somon la cuptor.

5. Fructele uscate

Caisele, smochinele, curmalele, prunele sau orice alte fructe deshidratate constituie nu doar gustari sanatoase si delicioase, ci si cate un rasfat numai bun in perioada de iarna. Consumul de fructe uscate ajuta la mentinerea temperaturii corpului la valori normale, in sezonul rece. De asemenea, sunt recomandate persoanelor care sufera de anemie sau alte boli asociate cu carenta de vitamine.

6. Mierea

O lingurita de miere pe stomacul gol, un ceai indulcit in acest mod, o prajitura care o contine in loc de indulcitor, iata doar cateva feluri in care poti introduce mierea in alimentatia ta zilnica. Unul dintre putinele alimente fara termen de expirare, mierea are proprietati medicinale care ajuta la tratarea racelii si gripei in timpul iernii. In plus, masajul cu miere contribuie la reglarea termica a pielii.

7. Semintele de susan

Nu ai idee cum sa le introduci in alimentatie? Presara o mana de seminte de susan in salate sau in supe sau alege delicioasa pasta tahini, pe care sa o incluzi intr-un humus delicios. Semintele de susan ajuta in tratarea bolilor cronice cum ar fi pneumonia, bronsita si astmul. Pasta de susan aplicata ca masca de par ajuta la eliminarea matretii.

8. Piperul

Foloseste-l mereu cu incredere, mai ales pentru ca este un condiment foarte versatil, dar si pentru ca piperul este o sursa bogata de antioxidanti, vitamina A, vitamina K si acid folic, ce ajuta la reglarea temperaturii corpului in timpul iernii. In plus, ceaiul de piper negru cu lamaie combate tusea si reduce simptomele racelii.

9. Turmericul

Turmericul sau curcuma este un condiment care poate reduce inflamatia si care ajuta la mentinerea caldurii corpului in zilele geroase. Se poate consuma la micul dejun, adaugand o jumatate de lingurita intr-un pahar cu lapte. Preparatul e mai gustos daca se pune si putina miere.

10. Ghimbirul

Aromat si putin picant, ghimbirul este un alt ingredient din bucatarie care ajuta la mentinerea caldurii corpului. In plus, combate tusea si contribuie la intarirea sistemului imunitar. Rade putin in salate, foloseste-l in prajituri, fa-l vedeta unei retete de turta dulce, condimenteaza cu el feluri savuroase de mancare sau prepara-ti un delicios ceai de ghimbir, indulcit cu miere.