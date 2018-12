Cutremurul s-a produs la ora 08:25, la o adancime de 142 de kilometri.

Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu(26km), Covasna(39km), Intorsura Buzaului(47km), Targu Secuiesc(53km), Slanic-Moldova(61km).

Cel mai mare cutremur inregistrat in acest an a avut o magnitudine de 5,8, producandu-se pe data de 28 octombrie, in zona seismica Vrancea. Acesta a fost resimtit si in Capitala.