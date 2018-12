Ti-am pregatit o lista cu cinci moduri in care poti gresi atunci cand cumperi un covor, pentru a sti de acum incolo caror elemente e bine sa le acorzi atentie si cum identifici corect covoarele care se potrivesc in casa ta.

Lasi covorul la urma

Nu tii cont de dimensiuni

Ignori functia incaperii

Alegi covoare in culori inchise pentru incaperile mici

Nu creezi contrast intre covor si podea

Nu-i asa ca ultimul pas in decorarea unei camere este alegerea covorului? Ei bine, nu-i deloc asa. Un covor potrivit este elementul de legatura intre diferitele culori din incapere si te poate ajuta foarte mult in procesul de amenajare daca te orientezi catre un anumit model si te inspiri din paleta sa cromatica. Altfel, atunci cand tot mobilierul, perdelele si toate decoratiunile sunt la locul lor, poate fi mai dificil sa integrezi armonios un covor, mai putin in cazul in care optezi pentru unul simplu, fara model, intr-o culoare neutra.Covorul potrivit nu se asaza pur si simplu pe podea, ci defineste zone diferite in living sau mareste optic spatiul intr-o camera prea mica. Trebuie ales in functie de scop si de dimensiuni. Contrar parerii generale, un covor mare, care se termina la cativa centimetri de perete, „trage” privirea de-a lungul intregii suprafete a camerei, facand-o sa para mai mare. In living, covoarele definesc zona de socializare si zona de luat masa si trebuie sa fie suficient de mari pentru ca fiecare piesa de mobilier sa stea ori integral, ori doar cu partea din fata, pe ele. Covorul din dormitor trebuie sa iasa de sub pat suficient de mult pentru a te proteja de suprafata rece a pardoselei.Chiar daca iti place foarte mult un model de covor, trebuie sa te gandesti si daca se potriveste camerei unde planuiesti sa-l asezi. De exemplu, daca este vorba despre un hol sau despre o alta camera in care se circula mult, un covor de lana este mai potrivit decat unul de matase. In camera copiilor, unde poate -si chiar va fi!- murdarit des, se va potrivi mai bine un covor cu firul scurt, pe care-l vei putea curata mai usor. Daca livingul este un spatiu de relaxare si pentru animalutul tau de companie, nu doar pentru tine, atunci opteaza pentru unul sau mai multe covoare in culori care camufleaza usor firele de blana.O regula de baza a cromaticii spune ca nuantele inchise micsoreaza spatiul, si se aplica si in cazul covoarelor. Bineinteles, daca vorbim despre o camera de zi spatioasa, careia vrei sa-i conferi o atmosfera calda si primitoare, e chiar recomandat sa alegi un covor in nuante bogate de rosu inchis sau de maro, insa pentru camerele mici e mai bine sa alegi covoare in nuante luminoase de galben, portocaliu, crem, albastru deschis, gri deschis sau alb.E simplu, daca ai parchet in nuante inchise, alege un covor in nuante deschise, si viceversa. Atunci cand covorul are aceeasi nuanta ca pardoseala, isi va pierde o mare parte din rolul estetic. Exista insa si niste exceptii, de exemplu atunci cand vrei sa echilibrezi aspectul unei camere decorate in stil eclectic.

Aminteste-ti, data viitoare cand vei dori sa renovezi, ca poti transforma complet o incapere schimband doar covorul, si nu va trebui decat sa urmezi sfaturile de mai sus pentru a crea un decor diferit, mai vesel sau mai elegant, dupa preferinte.