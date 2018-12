Dancila sustine ca va accepta OUG privind amnistia si gratierea doar daca e asumata de ministrul Justitiei

Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.