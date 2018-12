De cele mai multe ori, pentru inlocuirea dintilor lipsa se recurge la implantul dentar, fiind unul dintre cele mai de succes tratamente, cu beneficii care iti schimba viata si cu rezultate durabile in timp.

Înainte de toate, ce este implantul dentar?

Cand vorbim despre tratamentul cu implant dentar, avem in vedere 3 elemente de baza: implantul propriu-zis, bontul protetic si coronita. Implantul este un surub din titan, ce va ține locul radacinii dintelui si care odata inserat, nu poate fi vazut decat pe radiografie.

Bontul face legatura dintre implantul dentar si coronita, oferind stabilitate și susținere optimă pentru aceasta. Coroana dentară este elementul vizibil al tratamentului, pe care fiecare pacient îl dorește a fi cât mai estetic și care duce în cele din urmă la o dantură completă și un zâmbet perfect.

Cum stii daca esti candidatul potrivit?

Exista cazuri in care nu se poate realiza tratamentul cu implant dentar?

Informeaza-te. Dar cum? Este foarte important sa ceri sfaturi, solutii, pentru ca starea de sanatate a dintilor tai sa fie imbunatatita. Dar apeleaza la profesionisti. Cere ajutorul medicului stomatolog atunci cand vine vorba despre posibilitatile de refacere a structurii dentare.Este adevarat ca internetul reprezinta in ziua de astazi o sursa incontestabila de informatii, insa cand vine vorba despre probleme de sanatate, cel mai recomandat este sa te lasi pe mana unui medic specialist.Acesta va analiza prin intermediul radiografiilor si a analizelor starea de sanatate a cavitatii tale bucale si a intregului organism, pentru a constata daca poti beneficia de tratamentul cu implant dentar.Doar un medic implantolog iti poate spune daca poti beneficia de un implant dentar. Pregatirea si experienta lui nu pot fi inlocuite de nicio stire din media si nici de cunostintele apropiatilor tai.In aceasta situatie putem discuta despre doua posibilitati: contraindicatii absolute si contraindicatii relative.

1. Contraindicatiile absolute



Au in vedere situatiile in care nu se recomanda anestezia si interventiile chirurgicale, precum cele ale pacientilor ce urmeaza un tratament cu bifosfonati, sufera de tulburari psihice avansate, insuficienta cardiaca sefera, tulburari de coagulare a sangelui sau de tumori maligne active sau care au suferit un infarct recent.

In ultima perioada insa, limitele pentru tratamentul cu implant dentar s-au relaxat destul de mult. Astfel, pacientii care fac citostatice sau radioterapie pot beneficia de implant, dar abia dupa intervale mai lungi de timp dupa ce si-au terminat tratamentele.

2. Contraindicatiile relative

Sunt ceva mai permisive atunci cand se doreste inserarea unui implant dentar. Se incadreaza in aceasta categorie pacientii care sufera de diabet, de boli psihiatrice, boli autoimune, care consuma excesiv acool, tutun sau droguri. Acestia vor realiza o evaluare amanuntita inainte de tratament si pe parcursul acestuia, tocmai pentru a tine sub control evolutia sa.

Mai putem discuta aici despre pacientii ce au sub 18 ani, carora tratamentul cu implant dentar le este interzis, deoarece arcadele dentare nu sunt definitiv formate.

De asemenea, mai pot interveni situatii in care volumul osos nu este suficient pentru interventie, insa aditia osoasa este o solutie de succes, fiind des intalnita in stomatologie, respectiv in procedura de implant dentar.

Prin urmare, cere sfatul medicului stomatolog si lasa-l pe acesta sa decida daca poti beneficia sau nu de tratamentul cu implant dentar. Opteaza pentru o clinica cu renume, cu experienta si cu personal profesionist, unde ai siguranta unui tratament cu implant dentar de calitate.