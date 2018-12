Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara.

"Un barbat de 31 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Lovrin spre Timisoara, iar la un moment dat, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul autoturismului si a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un microbuz condus de un barbat in varsta de 63 de ani. In urma accidentului, doua persoane au decedate, respectiv conducatorul de 31 ani si o femeie pasagera in aceeasi masina, in varsta de 31 de ani. Alte doua persoane din microbuz au fost ranite usor. Este vorba de un barbat de 30 de ani si o femeie de 31 de ani care au fost dusi la spital pentru ingrijiri medicale", a declarat Ionut Sirbu.