"Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Dolache Damian (judecator la Curtea de Apel Bucuresti) sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante, prev. de art. 336 alin. l Cod penal.

In rechizitoriul intocmit in cauza s-a retinut urmatoarea situatie de fapt: la data de 4 noiembrie 2017, in jurul orelor 22:00, aflat la volanul unui autoturism, in municipiul Bucuresti, inculpatul a fost observat de un echipaj al Politiei Rutiere in timp ce efectua viraj la stanga cu depasirea marcajului longitudinal continuu. In aceasta imprejurare, conducatorului auto i s-au solicitat documentele si a fost testat cu aparatul alcooltest, stabilindu-se ca alcoolemia inculpatului in aerul expirat a fost de 0,77 mg/l. Ulterior, acesta fost condus la Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici', unde i-a fost recoltata o proba de sange, inculpatul parasind unitatea medicala, fara preaviz, nemaifiind posibila recoltarea si a celei de-a doua probe. Din buletinul de analiza toxicologica emis de Institutul National de Medicina Legala 'Mina Minovici', a reiesit ca la ora 22:30 inculpatul avea in sange o alcoolemie de 1,95 gr.%o.



Dosarul a fost trimis spre competenta solutionare Curtii de Apel Ploiesti, instanta sesizata cu judecarea cauzei prin incheierea Inaltei Curti de Casatie si Justitie din data de 20 decembrie 2018, la aceeasi data fiind sesizat si Consiliul Superior al Magistraturii, in vederea luarii masurilor legale care se impun", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.