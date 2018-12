Din aceasta cauza, analistii de la Flatfy doresc sa compare salariul minim in conformitate cu costul apartamentelor.



In ceea ce priveste tara noastra, Romania, ultima analiza facuta la nivel european in iulie 2018 arata faptul ca, la acea perioada, salariul minim in Romania era de 1.900 de lei brut, ceea ce inseamna 407 euro, potrivit studiului realizat de Eurostat.

De asemenea, s-a constat faptul ca rata medie anuala de modificare a salariului minim a fost cea mai ridicata în Romania, aceasta fiind de 11,5%. Aceasta a fost inclusa in grupa numarul 1, cea in care salariul minim era mai mic de 500 euro pe luna. Daca vorbim despre salariul minim luand in considerare diferentele legate de inflatie prin aplicarea paritatii puterii de cumparare la consumul final al gospodariilor, Romania se afla in grupa numarul 2, pe langa alte 6 state, unde salariul minim era mai mare decat PPS 750, dar mai mic decat PPS 1 000. In luna octombrie a anului 2014, numarul angajatilor care au fost platiti sub 105% din salariul minim pe economie a fost peste 7,0% in zece state membre ale Uniunii Europene care au impus un salariu minim, inclusiv Romania.

In Republica Moldova, salariul mediu lunar este de 239 de euro. Astfel, aceasta se afla tot in prima grupa, cea a tarilor cu un salariu minim mai mic de 500 de euro.

Ungaria se afla, alaturi de Romania, in prima grupa, cu salariu minim mai mic de 500 euro pe luna, dar exista o marja de eroare din cauza variatiilor de conversie intre euro si moneda respectiva. In ceea ce priveste salariul minim folosind PPC, salariul minim al Ungariei este de PPS 720.

Si Bulgaria se afla tot in prima grupa, cea a tarilor cu un salariu minim mai mic de 500 de euro, media acestuia fiind de 261 de euro. De asemenea, folosind PPS, salariul minim este de PPS 539.

Tot in prima grupa se afla si Republica Ceha, cu un salariu minim care nu depaseste 500 de euro. In plus, folosind din nou PPS, aceasta se claseaza in prima grupa, cea a celor care au un salariu minim mai mic decat PPS 750.

Nominal, sume mai mici decat in Romania se gasesc in Bulgaria (261 de euro) si Lituania (400 de euro). Suntem urmati de Ungaria - 418 de euro și Cehia - 468 de euro.

Analistii echipei Flatfy au studiat prețurile din decembrie pentru apartamentele din aceste 5 tari. Acestia au ajuns la concluzia ca, in Romania, un metru patrat util costa, spre exemplu, in capitala Bucuresti, 1.319 euro. In Moldova, s-a constatat faptul ca preturile de la apartamentele din Chisinau pentru ultimele 12 luni au scazut cu 1 euro pe un metru patrat. Astfel, de la 523 de euro s-a ajuns la 522 de euro. Costul unui metru patrat util intr-un apartament din Ungaria este intre 100 de euro si 296 de euro. In Bulgaria, pretul unui metru patrat este de 300 si putin de euro. De asemenea, analistii de la Flatfy au remarcat faptul ca, in Republica Ceha, prețul unui metru incepe de la 500 de euro si poate ajunge pana la 542 de euro.

La 1 ianuarie 2019, dupa majorarea la 2.080 de lei (echivalentul a 448 de euro), salariul minim pe economie din Romania il va depasi si pe cel din Ungaria, precum si pe cel din Letonia. De asemenea, pe langa cresterea salariului minim in Romania, vor creste si preturile apartamentelor.

Potrivit unui studiu, preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul in care fondurile pentru Prima Casa vor scadea cu 25%, iar nivelul ROBOR la trei luni nu va depasi 3,5%. Analistii estimeaza ca in 2019 preturile locuintelor vor stagna, eventual pot inregistra o usoara crestere, urmand ca pana in 2022, la nivelul marilor orase, acestea sa ajunga la valori mai mari, cu precadere in zonele cu potential crescut de dezvoltare economica. Se spune ca anul viitor, cei interesati sa cumpere imobile vor fi din ce in ce mai pretentiosi, iar localizarea, seriozitatea si prestigiul dezvoltatorului vor conta cel mai mult.

In concluzie, salariile minime din Romania vor creste in 2019, dar in acelasi timp, si preturile apartamentelor vor stagna o perioada, dupa care vor creste si acestea.