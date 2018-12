Ce efect au conditiile de lucru asupra productivitatii. 3 probleme comune si rezolvarea lor

Daca inainte se discuta despre productivitate aproape numai in contexte industriale, in prezent aceasta este o preocupare atat pentru firme, cat si pentru indivizi. Productivitatea este importanta deoarece, in lipsa ei, resursele sunt risipite - spre exemplu, petreci mai mult timp realizand o sarcina decat ar fi nevoie.