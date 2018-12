Barbatul a fost impucat mortal in seara celei de-a doua zile de Craciun cand isi vizita cumnatul din Sicilia, Vincenzo Vindigni. Un localnic, prieten cu romanul, care se afla in locuinta sicilianului, a suferit rani usoare, informeaza stirileprotv.ro.

Potrivit presei locale, Vindigni nu era de acord cu faptul ca sora iubitei sale se casatorise cu romanul. Cand cumnatul a venit in vizita in a doua zi de Craciun, pentru a lua masa cu rudele sale prin alianta s-a declansat un conflict, in urma caruia sicilianul a deschis focul.

Ulterior, acesta si-a recunoscut fapta in fata carabinierilor, indicandu-le si locul unde a aruncat pistolul cu care a tras.