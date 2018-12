Persoanele care au o predispozitie genetica redusa de a depozita grasimea in exces in zona soldurilor au un risc mai mare de a dezvolta diabet de tipul 2 si de a suferi un infarct, potrivit concluziilor cercetarii realizata la Universitatea Cambridge.

Desi s-a confirmat anterior ca forma "de mar" a corpului este asociata cu o crestere a riscului de a dezvolta diabet si boli de inima, echipa de cercetatori britanici a anuntat ca noul studiu prezinta noi informatii referitoare la genele specifice acestei legaturi.



Oamenii de stiinta de la Unitatea de epidemiologie din cadrul Consiliului pentru cercetare medicala (MRC) a universitatii britanice sugereaza ca aceste concluzii ar putea contribui la o mai buna identificare a indivizilor cu risc ridicat de a dezvolta aceste afectiuni, dar si la recomandarea unor tratamente mai eficiente.

Specialistii au studiat profilele genetice a peste 600.000 de participanti la mai multe studii de amploare realizate in Marea Britanie si alte tari. Ei au descoperit peste doua sute de variatii genetice care predispun la un raport talie-sold mai mare, un indicator al corpului "in forma de mar".

Pe baza acestor date, au fost identificate doua grupuri specifice de mutatii genetice care maresc raportul talie-sold - unul se manifesta exclusiv printr-un strat redus de grasime la nivelul soldurilor, iar al doilea conduce la dezvoltarea unui strat mai generos de grasime in zona taliei (abdominala).

"Am descoperit ca ambele variatii genetice identificate sunt asociate cu un risc mai mare de diabet de tipul 2 si infarct", a declarat autoarea principala a studiului, dr. Claudia Langenberg, directoare de program la Unitatea de epidemiologie de la MRC.



"Conceptul unui fizic "in forma de mar" a fost inteles cu ceva vreme in urma, insa studiul nostru analizeaza modul in care aceasta forma a corpului modifica distributia grasimii in corp. (Factorii) genetici care influenteaza in mod specific distributia masei adipoase prin reducerea depozitelor de grasime in zona soldurilor cresc riscul de boala in mod independent de si in plus fata mecanismele care dicteaza depozitarea grasimii abdominale", a explicat cercetatoarea.

Pentru acest studiu, publicat in jurnalul JAMA, echipa de oameni de stiinta a realizat evaluari detaliate ale distributiei grasimii in diferite regiuni ale corpului in cazul a 18.000 de persoane cu ajutorul DEXA, o investigatie imagistica pe baza de raze X de intensitate joasa cu care poate poate fi masurata grasimea corporala, densitatea osoasa si masa musculara, scrie Agerpres.



"Ar putea parea putin ciudat ca unii oameni care au mai putina grasime in zona soldurilor au un risc mai mare de diabet si afectiuni cardiace", a notat dr. Luca Lotta, unul dintre autorii principali ai studiului, cercetator la Unitatea de epidemiologie de la MRC.



"Credem ca acest lucru este cauzat de o incapacitate determinata genetic de a stoca acele calorii in exces in siguranta in regiunea soldurilor si nu in alte zone. Acest lucru inseamna ca indivizii care au aceasta trasatura genetica stocheaza in mod preferential excesul de grasime in ficat, in muschi ori in pancreas, sau in sange sub forma grasimilor si glucidelor circulante, oricare dintre acestea conducand catre un risc mai mare de boala", a atras atentia specialistul.

"Incercam sa intelegem daca unele dintre aceste gene identificate de studiul nostru ar putea fi tintele adecvate pentru dezvoltarea in viitor a unor medicamente, insa acest proces ar putea dura cativa ani", a completat Lotta.

Echipa de cercetatori si-a exprimat speranta ca aceste concluzii vor ajuta la o mai buna intelegere a modurilor in care stocarea grasimilor in diferite zone ale corpului afecteaza metabolismul si conduce la aparitia unor afectiuni. Totodata, oamenii de stiinta sugereaza ca acest studiu ar putea contribui la imbunatatirea identificarii persoanelor cu risc ridicat si a tratamentelor oferite acestora.



"Nu toate formele de mar sunt la fel", a adaugat Langenberg. "Liniile directoare care se concentreaza exclusiv pe circumferinta taliei pentru a evalua riscul trec cu vederea persoanele a caror forma a corpului nu se incadreaza in acest mod de masurare insa au un risc ridicat de a dezvolta afectiuni cardiovasculare si metabolice", a explicat el.