E-Distributie Muntenia informeaza ca furnizarea energiei electrice va fi intrerupta intre orele 11:00 - 12:00 in urmatoarele zone: strada Buzesti (intre Calea Grivitei si strada Occidentului), strada Occidentului (intre strada Buzesti si strada Sfintii Voievozi), strada Ecaterina Teodoroiu, strada Sfintii Voievozi (intre Calea Grivitei si strada Mihail Moxa), strada Semicercului, Calea Grivitei (intre strada Buzesti si strada Mircea Vulcanescu), strada Iulia Hasdeu, Intrarea Iulia Hasdeu, Intrarea Marin Alexe, strada Popa Tatu (intre strada Mircea Vulcanescu si strada Berzei).

In intervalul orar 12:00 - 20:00, alimentarea cu energie electrica va fi sistata, astfel: B-dul Timisoara, Valea Cascadelor, Prelungirea Ghencea - cu strazi laterale, strada Alunului, Valea Doftanei, Valea Larga si Valea Cricovului. In intervalul orar 12:00 - 20:00, alimentarea cu energie electrica va fi sistata, astfel: B-dul Timisoara, Valea Cascadelor, Prelungirea Ghencea - cu strazi laterale, strada Alunului, Valea Doftanei, Valea Larga si Valea Cricovului, scrie Digi24.

In judetul Ilfov curentul electric va fi oprit, joi, intre orele 9:00 - 17:00, in localitatea Chiajna (strazile Gospodari, Marasesti, 1 Decembrie 1918, General Praporgescu, 9 Mai, Mihai Eminescu, Caporal Pipercu, Albatrosului, Pescarusului, Silaghi, George Cosbuc, strazi adiacente), localitatea Glina (strada Libertatii - de la Centura pana la strazile Cotita, Abatorului, Vaii, Melodiei, Ingusta, Revolutiei, Ciresilor, Ilfov, Rozelor, Visinilor, Macilor, Sperantei, plus strazi adiacente) si localitatea Berceni (Fabrica de Mobila, strazile Campului, 1 Mai, zona Castel Apa - dupa Primarie, plus strazile adiacente).