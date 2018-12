Cauza principala de deces in cazul pacientilor diagnosticati cu melanom este metastaza, procesul prin care cancerul se raspandeste in alte zone ale corpului. Desi in ultima vreme tratamentele personalizate si axate pe stimularea sistemului imunitar au inregistrat progrese, stadiile avansate ale bolii continua sa constituie o provocare avand un prognostic slab, a explicat intr-un comunicat Centenary Institute, un centru australian pentru cercetari medicale.

Australia si Noua Zeelanda inregistreaza cele mai mari rate de melanom din lume, doar in acest an estimandu-se ca au fost identificate peste 14.000 de noi cazuri, potrivit datelor institutului.

Oamenii de stiinta din cadrul centrului, in colaborare cu unsprezece alte institutii de cercetare din Australia, au descoperit ca o proteina specifica numita RAB27A reprezinta principalul factor de raspandire a cancerului. Acest proces are loc prin secretarea unor structuri mici pro-invazive, asemanatoare unor bule, expulzate din celule, scrie Agerpres.

"Reducerea la tacere" a expresiei proteinei a condus la stoparea procesului metastatic, au explicat oamenii de stiinta.

Concluziile studiului au fost publicate in International Journal of Cancer.

Descoperirea ofera cercetatorilor o noua modalitate prin care se poate tinti si trata in mod mai eficient melanomul, dupa cum a declarat principalul autor al studiului, Guo Dajiang.

"Din cercetarile noastre, reiese ca RAB27A reprezinta un nou factor de prognostic, ceea ce inseamna ca ar putea oferi medicilor o noua modalitate de a determina evolutia unui pacient diagnosticat cu melanoma", a precizat Dajiang.