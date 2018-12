Se pare ca barbatul ar fi fost lovit de mai multe ori de un alt tanar, care il insotea.

Mai multi tineri se intorceau de la o discoteca si in jurul orei 04:30 au oprit intr-o benzinarie. La un moment dat, intre doi dintre ei s-a iscat o cearta, care a continuat cu o bataie. In urma loviturilor foarte puternice primite, unul dintre barbati, in varsta de 34 de ani, a cazut, s-a lovit cu capul de asfalt si a ramas inconstient, scrie Digi24.

Ceilalti tineri din grup, vazand ca prietenul lor nu mai misca, au sunat la 112, iar o ambulanta a ajuns rapid la fata locului, insa nu s-a mai putut face nimic pentru victima.

Agresorul s-a speriat de ceea ce a facut si a fugit, insa a fost depistat de politisti si a fost retinut.

In cauza, politistii au deschis dosar penal pentru omor.