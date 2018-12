Astfel, aproape 8.000 de politisti au actionat marti, la nivel national, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. De asemenea, au fost organizate 3.920 de patrule de ordine si siguranta publica, au fost organizate 152 de actiuni si s-a intervenit la 2.784 de evenimente, dintre care 2.386 au fost sesizate prin 112, informeaza Agerpres.

Au fost constatate 535 de infractiuni, 68 de persoane fiind surprinse in flagrant delict in urma activitatilor desfasurate de politisti, in ultimele 24 de ore. In cauzele instrumentate au fost dispuse 13 masuri preventive. De asemenea, au fost depistate 6 persoane urmarite national sau international. Politistii au aplicat 2.543 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 700.000 de lei, pentru neregulile constatate, mentioneaza sursa citata.

Politistii rutieri au constatat 91 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, au retinut 158 de permise de conducere si au retras 24 de certificate de inmatriculare, se mentioneaza in comunicat.