"In ajunul si prima zi a Craciunului (24 si 25 decembrie), la nivel national s-au inregistrat 2.266 situatii de urgenta. Pompierii au intervenit pentru stingerea a 149 incendii, iar echipajele SMURD au actionat in 1838 cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat si 13 cazuri pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere. De asemenea, salvatorii au intervenit in 71 situatii pentru deblocarea persoanelor surprinse in medii ostile, precum si in alte 195 misiuni de protejare a comunitatilor", anunta IGSU, precizand ca in minivacanta de Craciun, peste 5.100 de pompieri se afla zilnic la datorie.

In cele doua zile, 1.856 persoane au fost asistate medical de catre echipajele SMURD, iar alte 15 persoane au fost salvate din incendii sau alte situatii deosebite.

"Reamintim cetatenilor ca in aceasta perioada sa manifeste prudenta maxima la utilizarea sobelor sau mijloacelor de incalzit, sa nu suprasolicite instalatia electrica prin conectarea simultana a aparatelor casnice si sa nu lase copiii nesupravegheati in locuinte", mentioneaza IGSU, potrivit News.ro.